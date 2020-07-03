Более 22 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Индии за сутки

https://static.news.ru/photo/bc107ad6-bdf1-11ea-b8fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

В Индии за последние сутки зафиксировано 22,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным в стране за всё время пандемии.

Общее количество заболевших достигло 648,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 18Ю6 тысячи человек. Из них 442 скончались за последние 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Индии.

В ведомстве отметили, что страна занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Самая тяжёлая ситуация сложилась в штате Махараштра, где насчитывается около 193 тысяч заболевших, из которых 6,3 тысячи выявлены в последние сутки.

Рост заболеваемости коронавирусом в Индии связан с сильными муссонными дождями в южных и западных регионах страны, которые способствуют распространению инфекции, отмечает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что 14-летний астролог из Индии Абигья Ананд предсказал пандемию коронавируса ещё летом 2019 года. Однако тогда к его прогнозу не прислушались. Несколько дней назад подросток заявил, что миру грозит ещё одна катастрофа, которая случиться до 20 декабря и будет оказывать воздействие на мир до марта 2021 года.

Коронавирус был выявлен в общей сложности более чем в 200 странах мира. С начала пандемии заболели более 11 млн человек. За это время выздоровели свыше 5,8 млн человек и более 525 тысяч скончались.

Лидируют по уровню заболеваемости США (более 2,7 млн заражённых), на втором месте — Бразилия (около 1,5 млн заболевших).

Россия находится на третьем месте. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.