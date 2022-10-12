Байден предупредил об ошибках на Украине, ведущих к Армагеддону Байден: ошибки в рамках конфликта на Украине могут привести мир к Армагеддону

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Конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами. Все они способны поставить мир на порог Армагеддона. Такое заявление в интервью CNN сделал президент США Джо Байден.

Он [Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном, — сказал Байден.

Ранее президент США уже заявлял о том, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Байден заявил, что «достаточно хорошо» знает российского президента Владимира Путина и считает, что он «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени». Глава Белого дома добавил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение ядерного оружия не закончилось бы Армагеддоном.

В свою очередь бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что членам Альянса следует начать конфиденциальные переговоры по ядерной деэскалации с Россией и Китаем. Она вспомнила, как президент РФ Владимир Путин еще до военной операции на Украине встречался с китайским лидером Си Цзиньпином и обсуждал мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. Гетемюллер предложила поднять эту тему в разговорах с Москвой и Пекином.