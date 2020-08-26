Байден пообещал в случае победы на выборах вооружить украинцев против РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал Киеву предоставить «смертоносное оружие» для борьбы с РФ. По его словам, это произойдёт, если он выиграет ноябрьские выборы.
Своё заявление политик
Также Байден заявил, что, став хозяином Белого дома, он будет бороться с «оккупацией» украинского государства. Кроме «смертоносного оружия» Украину в этом случае ждёт финансирование и военная помощь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США будут вовлечены в «бесконечные войны», если на президентских выборах одержит победу Джозеф Байден. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Рэнд Пол. Сенатор выразил опасение, что, став президентом, Байден «продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги».
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