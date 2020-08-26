Байден пообещал в случае победы на выборах вооружить украинцев против РФ

https://static.news.ru/photo/c6c1aefa-e7e5-11ea-adaf-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал Киеву предоставить «смертоносное оружие» для борьбы с РФ. По его словам, это произойдёт, если он выиграет ноябрьские выборы.

Своё заявление политик сделал по случаю Дня независимости Украины, сообщает «Политика сегодня».

Также Байден заявил, что, став хозяином Белого дома, он будет бороться с «оккупацией» украинского государства. Кроме «смертоносного оружия» Украину в этом случае ждёт финансирование и военная помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США будут вовлечены в «бесконечные войны», если на президентских выборах одержит победу Джозеф Байден. Такого мнения придерживается сенатор-республиканец Рэнд Пол. Сенатор выразил опасение, что, став президентом, Байден «продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги».