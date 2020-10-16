Австралия призывает Россию немедленно вернуться к консультациям по MH17

https://static.news.ru/photo/8c8fdee8-0fa7-11eb-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Москвы не принимать участие в трёхсторонних переговорах по расследованию авиакатастрофы рейса МН17 в небе над Донбасом в 2014 году глубоко разочаровало Австралию и она призывает РФ немедленно вернуться к консультациям. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел страны Мэрис Пэйн.

Власти Австралии глубоко разочарованы решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года, — цитирует заявление Пэйн РИА Новости.

По её словам, изначально австралийский подход при тесном сотрудничестве с Нидерландами заключался в стремлении конструктивно принимать участие в расследовании и достигать результата.

Призываем Россию немедленно вернуться к переговорам, — подчеркнула глава МИД Австралии.

В российском МИД 15 октября сообщили, что РФ отказывается от трёхсторонних консультаций по крушению MH17. В документе «Заявление МИД России о невозможности дальнейшего участия России в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 г.» говорится о политизированности и предвзятости расследования Нидерландов и совместной следственной группы. При этом Россия продолжитвзаимодействие с Нидерландами по MH17 в других форматах.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война, напоминает ТАСС.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, в пятницу посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по MH17.