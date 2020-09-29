Армения обстреляла автомобиль азербайджанского телеканала

https://static.news.ru/photo/360e9440-022f-11eb-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ictimai.tv/facebook.com

Автомобиль Общественного телеканала «ITV» 29 сентября попал под артиллерийский обстрел со стороны ВС Армении. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники канала.

Отмечается, что машина журналистов попала под обстрел, когда находилась в селе Гапанлы на территории Тертерского района Азербайджана.

В результате ударов в машине разгорелся пожар, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». О пострадавших при обстреле не сообщается.

С 27 сентября вдоль линии соприкосновения и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Это констатирует российский МИД и призывает Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Накануне Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В советское время эта территория с превалирующим армянским населением в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, представители Министерства обороны Азербайджана сообщили, что утром 29 сентября ВС Армении совершили артобстрел по территории Дашкесанского района на севере страны.