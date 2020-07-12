Архиепископ Афинский выразил поддержку патриарху Варфоломею

https://static.news.ru/photo/8dc6e3c4-c47a-11ea-b530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выразил поддержку патриарху Константинопольскому Варфоломею. Такую информацию сообщила афинская архиепископия.

Сегодня днём архиепископ Афинский и всей Греции Иероним связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, выражая ему полную солидарность и непоколебимую поддержку, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент реакция Варфоломея на превращение собора Святой Софии в мечеть неизвестна.

Решение об отмене постановления правительства от 1935 года о присвоении собору статуса музея было принято 10 июля 2020 года. Указ о превращении его в мечеть лично подписал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое решение уже осудили ряд стран и организаций. В частности, Кипр, Греция, ЮНЕСКО и другие.

Как информировал NEWS.ru, мусульмане начнут поклонения в мечети Айя-София с 24 июля. Процесс полноценного преобразования собора займёт около полугода.