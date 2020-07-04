Американские дипломаты бегут из Саудовской Аравии из-за коронавируса

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Десятки американских дипломатов и их семьи 4 июля покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в королевстве.

Госдепартамент США на прошлой неделе решил, что весь «неэкстренный персонал» может покинуть страну, передаёт The Wall Street Journal.

Издание уточняет, как минимум 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде — в основном неамериканцы — заразились коронавирусом. При этом с марта персонал работал из дома. А в июне из-за COVID-19 умер водитель посольства.

Некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.

Как писал NEWS.ru, c 21 июня саудовские власти отменили комендантский час во всех городах кроме священной Мекки, и начали смягчать карантинные ограничения. Бизнесу позволили открыться при соблюдении мер предосторожности.

А между тем число случаев заражения коронавирусом в королевстве превысило 200 тысяч. С начала пандемии скончались 1,8 тысячи человек, выздоровели 140 тысяч пациентов.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, свыше 525 тысяч умерли, более 5,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 794 321 человек), на втором — Бразилия (1 539 081). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа Новой Гвинее: 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 4 июля июня в России — 674 515 случаев коронавирусной инфекции (+6632 за последние сутки), 446 879 выздоровели (+8968 за последние сутки). Умерли 10 027 человек (+168 за последние сутки). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 224 210 (+680 за последние сутки) заболевших, 156 459 выздоровели (+1620 за последние сутки), 3929 умерли (+25 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 131 случай. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.