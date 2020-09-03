Агент «Батька»: Лукашенко пошпионил на Москву

Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Минск, казалось бы, не предвещавший сенсаций, принёс неожиданные новости. Причём касаются они даже не вопросов интеграции в рамках Союзного государства или внутренней белорусской напряжённости. По словам президента республики Александра Лукашенко, у него есть доказательства того, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Премьер-министр РФ Мишустин и достаточно многочисленная российская делегация прибыли в белорусскую столицу 3 сентября — на следующий день после того, как правительство Германии заявило, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом «Новичок». Президент РБ Александр Лукашенко, по всей видимости, решил использовать столь громкий инфоповод в своих целях. Уже в самом начале беседы с Мишустиным он сообщил сенсационное известие: отравление Навального — сознательная фальсификация со стороны западных сил.

Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка <...> Интересный разговор, который отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — заявил Лукашенко.

Помимо устного заявления, белорусский президент пообещал предоставить российской стороне и письменный отчёт, передав его ФСБ. Как подчеркнул по горячим следам после заявления Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль пока не располагает деталями насчёт данных Минска о том, что отравление Навального могло быть фальсифицировано.

С одной стороны, понять расчёт президента Белоруссии, делающего такое громкое заявление, несложно. В условиях полного раздрая в отношениях с Западом и необходимости вновь сближаться с Россией, которую он открыто обвинял в отправке наёмников всего месяц назад, ему необходимо всеми средствами продемонстрировать свою лояльность Москве. Однако нынешний его ход выглядит весьма сомнительным — в Кремле едва ли кто-то всерьёз поверит в перехват белорусскими службами разговора с Берлином. Да и поддерживать Лукашенко в его заявлениях относительно лживости слов Меркель власти РФ вряд ли заинтересованы: в отличие от непредсказуемого Батьки, канцлер ФРГ остаётся одним из наиболее лояльных к Москве западноевропейских партнёров, продолжающих диалог даже в свете событий 2014 года. Впрочем, глава Службы внешней разведки Нарышкин сдержанно допустил, что, если президент Белоруссии заявил о фальсификации, значит, у него были на то основания.

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко government.ru

Опрошенные NEWS.ru белорусские политологи, в свою очередь, сходятся во мнении, что слова Лукашенко — не более, чем риторика с целью продемонстрировать свои силы.

Трудно это комментировать. Вероятно, это просто желание «прогнуться», показать свою значимость и эффективность спецслужб республики. Всерьёз об этом говорить нельзя. Технически спецслужбам Беларуси невозможно осуществить такой перехват. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

Это звучит настолько невероятно, что я даже не знаю, как реагировать. Лукашенко прослушивает Меркель! Более удивительным было лишь если бы он ещё про прослушку Трампа сказал. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Вполне вероятно, что, оказывая «шпионскую» услугу Москве, белорусский лидер надеется на определённые поблажки в будущем — в частности, в энергетической сфере. В то же время, рассказ о радиоперехвате мог стать и попыткой «загладить вину» за активную антироссийскую риторику в связи с «вагнеровцами». Как бы то ни было, проиграет Лукашенко, судя по всему, больше, чем выиграет, даже если Москва сделает вид, будто поверила в его слова.