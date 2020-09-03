Агент «Батька»: Лукашенко пошпионил на Москву

Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Минск, казалось бы, не предвещавший сенсаций, принёс неожиданные новости. Причём касаются они даже не вопросов интеграции в рамках Союзного государства или внутренней белорусской напряжённости. По словам президента республики Александра Лукашенко, у него есть доказательства того, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
Премьер-министр РФ Мишустин и достаточно многочисленная российская делегация прибыли в белорусскую столицу 3 сентября — на следующий день после того, как правительство Германии заявило, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом «Новичок». Президент РБ Александр Лукашенко, по всей видимости, решил использовать столь громкий инфоповод в своих целях. Уже в самом начале беседы с Мишустиным он сообщил сенсационное известие: отравление Навального — сознательная фальсификация со стороны западных сил.
Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка <...> Интересный разговор, который отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — заявил Лукашенко.
Помимо устного заявления, белорусский президент пообещал предоставить российской стороне и письменный отчёт, передав его ФСБ. Как подчеркнул по горячим следам после заявления Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Кремль пока не располагает деталями насчёт данных Минска о том, что отравление Навального могло быть фальсифицировано.
С одной стороны, понять расчёт президента Белоруссии, делающего такое громкое заявление, несложно. В условиях полного раздрая в отношениях с Западом и необходимости вновь сближаться с Россией, которую он открыто обвинял в отправке наёмников всего месяц назад, ему необходимо всеми средствами продемонстрировать свою лояльность Москве. Однако нынешний его ход выглядит весьма сомнительным — в Кремле едва ли кто-то всерьёз поверит в перехват белорусскими службами разговора с Берлином. Да и поддерживать Лукашенко в его заявлениях относительно лживости слов Меркель власти РФ вряд ли заинтересованы: в отличие от непредсказуемого Батьки, канцлер ФРГ остаётся одним из наиболее лояльных к Москве западноевропейских партнёров, продолжающих диалог даже в свете событий 2014 года. Впрочем, глава Службы внешней разведки Нарышкин сдержанно допустил, что, если президент Белоруссии заявил о фальсификации, значит, у него были на то основания.
Опрошенные NEWS.ru белорусские политологи, в свою очередь, сходятся во мнении, что слова Лукашенко — не более, чем риторика с целью продемонстрировать свои силы.
Трудно это комментировать. Вероятно, это просто желание «прогнуться», показать свою значимость и эффективность спецслужб республики. Всерьёз об этом говорить нельзя. Технически спецслужбам Беларуси невозможно осуществить такой перехват.
Это звучит настолько невероятно, что я даже не знаю, как реагировать. Лукашенко прослушивает Меркель! Более удивительным было лишь если бы он ещё про прослушку Трампа сказал.
Вполне вероятно, что, оказывая «шпионскую» услугу Москве, белорусский лидер надеется на определённые поблажки в будущем — в частности, в энергетической сфере. В то же время, рассказ о радиоперехвате мог стать и попыткой «загладить вину» за активную антироссийскую риторику в связи с «вагнеровцами». Как бы то ни было, проиграет Лукашенко, судя по всему, больше, чем выиграет, даже если Москва сделает вид, будто поверила в его слова.
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