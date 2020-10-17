Трамп рассказал о «самом мощном» оружии США, которому завидуют РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/f0a67504-1146-11eb-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвастался новым американским оружием, которому все другие государства могут только позавидовать. Об этом он заявил во время выступления перед избирателями в штате Висконсин.

У нас есть самое сильное оружие, когда-либо произведённое одной страной. Россия, Китай, Северная Корея и все другие государства мира нам завидуют. Мы надеемся, что никогда его не применим, но мы построим мир с позиции силы, — заявил Трамп.

Он не уточнил, о каких видах вооружений идёт речь. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Real America's Voice News. О том, что у Соединённых Штатов появилось «мощное секретное оружие», Трамп до этого упоминал в интервью журналисту Бобу Вудворду.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь американцам потребуются годы, чтобы восстановить программу. Тем временем в распоряжение российских военных уже поступило гиперзвуковое оружие, писал NEWS.ru.