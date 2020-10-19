Сотрудник Академии военных наук оценил планы США по созданию «суперпушки»

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«Суперпушка», над созданием которой работают американские специалисты, будет неэффективным оружием, не отвечающим духу времени, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов.

Ранее издание Popular Mechanics сообщило, что армия США готовится принять на вооружение пушку SLRC (Strategic Long Range Cannon, стратегическое орудие дальнего действия). Также Вашингтон планирует возродить класс кораблей, аналогичный проектировавшимся в годы Второй мировой войны линкорам «Монтана». По данным журналистов, такие суда, оснащённые SLRC, смогут при необходимости нанести удар по целям в Москве, даже находясь в водах Северного моря.

В интервью НСН научный сотрудник отметил , что «суперпушка» предположительно будет стрелять активно-реактивными ракетами. При этом сама установка будет слишком громоздкой, при выстреле её будет легко засечь и нейтрализовать.

Такого рода «вундерваффе» (от немецкого Wunderwaffe, «чудо-оружие». — NEWS.ru) неэффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения. Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель — освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве, — отметил эксперт.

Прохватилов добавил, что у России давно имеется свой ответ на подобные новинки американской военной промышленности — ракетные комплексы «Искандер», базирующиеся, среди прочего, в Калининграде.

Как писал NEWS.ru, в сентябре на полигоне Юма в Аризоне прошли военные учения, в ходе которых американская армия отработала приёмы ведения «будущей войны с Россией и Китаем». В ходе учений впервые были продемонстрированы возможности опытного образца «суперпушки».