СМИ: флот США будет агрессивнее противодействовать российским кораблям

Военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая.
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Документ определяет Москву и Пекин как «принципиальных противников». Китай называется самой серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе. Пентагон предсказывает, что в случае военного конфликта Россия и КНР постараются занять интересующие их территории до того, как США и их союзники смогут отреагировать. В докладе присутствуют обвинения РФ и Китая в использовании всех доступных инструментов для подрыва системы международных отношений и продвижения своих интересов.
Военные суда Соединённых Штатов теперь будут «рассчитывать риски и использовать более уверенный подход» в операциях и походах, согласно данным издания.
Ранее американские военные эксперты раскритиковали российский авианосец «Адмирал Кузнецов» за ненадёжность, передавал NEWS.ru.