СМИ: флот США будет агрессивнее противодействовать российским кораблям

https://static.news.ru/photo/0ed6ce3c-42c2-11eb-a185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая.

Как сообщает The Telegraph, в докладе Пентагона, подписанном главами корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».

Документ определяет Москву и Пекин как «принципиальных противников». Китай называется самой серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе. Пентагон предсказывает, что в случае военного конфликта Россия и КНР постараются занять интересующие их территории до того, как США и их союзники смогут отреагировать. В докладе присутствуют обвинения РФ и Китая в использовании всех доступных инструментов для подрыва системы международных отношений и продвижения своих интересов.

Военные суда Соединённых Штатов теперь будут «рассчитывать риски и использовать более уверенный подход» в операциях и походах, согласно данным издания.

Ранее американские военные эксперты раскритиковали российский авианосец «Адмирал Кузнецов» за ненадёжность, передавал NEWS.ru.