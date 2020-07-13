National Interest: РФ готовит для США «неприятный гиперзвуковой сюрприз»

https://static.news.ru/photo/61769a00-c518-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быть готовым к любой ситуации и отразить нападение неприятеля в Черноморском регионе РФ может модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М. Его вооружат ракетами новейшего авиационного комплекса «Кинжал». Примерная скорость полёта ракеты — до 4080 м/с.

Боевая машина станет не самым приятным гиперзвуковым сюрпризом для США, считает американский обозреватель Марк Эпископос. Усовершенствованная модель ракетоносца получит ряд серьёзных преимуществ. По мнению Эпископоса, Ту-22М3М даст отпор любому противнику благодаря новейшей радиоэлектронной начинке, значительно облегчающей техническое обслуживание машины, что также позволяет повысить точность навигации, передаёт журнал The National Interest.

Однако публицист считает, что больше всего нужно опасаться боевых характеристик самолёта. Благодаря возможностям самолёта его называют «остриём новой российской силовой стратегии противодействия американским авианосным группировкам».

Журналист предполагает, что «гиперзвуковой сюрприз» может стать крайне неприятным для Белого дома, если Ту-22М3М начнёт боевое дежурство в Крыму. Эсминцы ВМС США иногда «осмеливаются» зайти в Чёрное море, и в случае обострения отношений Москвы и Вашингтона, последнему несладко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские СМИ отреагировали на прошедший в Москве парад Победы и оценили представленную на нём военную технику. Эксперты высказали восхищение танками Т-90М, Т-80БВМ и системами залпового огня ТОС-2, назвав их новейшими версиями «смертоносных машин».

Все эти образцы техники, по мнению китайских специалистов, обладают высочайшими показателями боевой эффективности. Танк Т-90М назвали главным героем нынешнего парада.