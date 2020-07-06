Индия намерена срочно купить у России запчасти и боеприпасы для нужд армии

https://static.news.ru/photo/d1cc8bf6-bfba-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Индии планируют в срочном порядке закупить у России запчасти для военной техники.

По данным издания Defense News, Нью-Дели будет просить ускоренную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, а также для дизель-электрических подлодок класса Kilo, для основных танков Т-90С. Планируется купить ракеты и боеприпасы для боевой техники.

Журналисты утверждают, что ускоренная закупка связана с обострением конфликта между Индией и Китаем.

Официальный представитель Минобороны Индии заявил о планах правительства подписать с Россией соглашение на поставку запчастей и вооружений на сумму около $800 млн, отмечает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны Индии одобрило покупку у России 21 истребителя МИГ-29, также индийские военные приобретут 12 самолётов Су-30МКИ, которые выпускаются индийской корпорацией HAL по российской лицензии.

NEWS.ru писал, что армию Индии заинтересовали российские танки «Армата». В настоящий момент российские специалисты рассматривают, что из оборудования российской боевой машины может пойти на экспорт, а что нет. Эксперты считают, что приобретение танков «Армата» позволит Индии обладать неоспоримым преимуществом перед КНР.

Напряженность в индийско-китайских отношениях достигла максимума за последние пять лет. Между двумя державами произошло вооружённое столкновение в спорном приграничном районе Ладакх (географическая и историческая область в Индии). Погибли 20 человек.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за последние 40 лет на территории, которая является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта, Индия перебросила в район вертолёты Apache и истребители.