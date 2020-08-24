Белоруссия получит от России военную технику

https://static.news.ru/photo/818b7b66-e616-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Министерство обороны Белоруссии подписало контракт на поставку из России двух батальонных комплектов бронетранспортёров БТР-82А и первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М. Документ утвердили во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», проходящего в Подмосковье.

Кроме того, ВС республики и российский концерн «Алмаз — Антей» заключили соглашение по взаимодействию по поставкам образцов систем противоракетной обороны (ПРО) до 2025 года, передаёт официальный сайт Минобороны Белоруссии.

Накануне главы РФ и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — провели телефонные переговоры 24 августа 2020 года. Политики обсудили обстановку внутри республики и за её пределами, особенно на Западе.

Кроме того, лидеры затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Президенты договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19, произведённой в РФ. Кроме того, Минск первым получит данный препарат, передаёт пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом во время телефонного разговора 24 августа договорились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Главы государств обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что белорусские граждане примут участие в третьем этапе испытаний препарата.