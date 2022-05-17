«Зеленский устроит праздник»: Царёв назвал недопустимым обмен «азовцев» Царёв назвал недопустимым обмен пленных «азовцев» из Мариуполя: «Зеленский устроит праздник»

Фото МО РФ

Пленных членов националистического батальона «Азов» нельзя обменивать — Киев встретит их как героев, а президент Украины Владимир Зеленский «устроит праздник», заявил NEWS.ru экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. Политик подчеркнул, что подобный ход со стороны России на Западе расценят как поражение Москвы и как победу Зеленского, а также крайне негативно воспримут в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье. Царёв объяснил, что в РФ пленных бойцов ВСУ намного больше, чем россиян у ВСУ, поэтому сдавшихся в плен с «Азовстали» можно «не трогать».

В России начнётся шум, если мы сейчас выдадим «азовцев», их встретят как героев, Зеленский устроит праздник. Я чувствую настроения в обществе. Многие считают это моментом истины, что если мы поддадимся давлению Запада и начнём обмен, то общество воспримет это крайне негативно и в России, и в ЛНР с ДНР, и в Херсоне, и в Запорожье. Это будет иметь очень плохой пропагандистский эффект. Происходящее сейчас для Зеленского — нож в спину, ситуация вокруг «Азовстали» — предостережение главам стран НАТО. У ситуации международный аспект, эту победу сдавать нельзя, — отметил Царёв.

Массовая сдача в плен бойцов нацбатальона «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на заводе «Азовсталь», началась 16 мая. В Минобороны РФ отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. В данный момент всех раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, надо сделать всё, чтобы они предстали перед судом. Он напомнил, что это одна из целей специальной военной операции на Украине. Володин попросил обратить внимание, что Россия делает всё для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооружённых сил Украины и украинской власти. Он обвинил украинскую сторону в жестокости и истязаниях российских военнопленных.