В России расследуют факты преступлений Киева в ДНР и на Украине Следственный комитет России расследует факты преступлений в ДНР и на Украине

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Следственный комитет России зафиксирует и расследует очередные факты преступной деятельности киевских властей на территории ДНР и Украины, передает ведомство в Telegram. Отмечается, что СК рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. СК дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.

В Славянске, Николаеве и Высшетарасовке Днепропетровской области в зданиях профессиональных училищ и школы украинские националисты оборудовали казармы и опорные пункты, вблизи образовательных учреждений разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие поселения. При этом эвакуация мирных жителей из данных районов не проводилась, — сообщается в Telegram.

24 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. В случае её подрыва без воды останутся 11 населённых пунктов.

Объекты станции планируется взорвать для последующего обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с широким освещением в украинских и западных СМИ.

На прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых ведут обстрелы, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный огонь.