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В России не знают о переговорах по авиасообщению РФ с Северным Кипром

Посольство РФ в Северном Кипре опровергло переговоры о прямом авиасообщении с Никосией

Москва не ведет каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и Северным Кипром, заявил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии. В диппредставительстве добавили, что позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась.

Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, — сказал представитель посольства.

Также в посольстве отказались комментировать спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ. Ранее CNN Turk передавал, что первый рейс из России в ТРСК стороны попытаются организовать к открытию нового аэропорта Эрджан 15 ноября.

ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Анкара разместила на Северном Кипре контингент войск при поддержке ТРСК. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На прямые полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.