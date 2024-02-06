В Кремле раскрыли возможную дату послания Путина Песков: Путин может выступить с посланием перед парламентом в конце февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием перед Федеральным собранием в конце февраля или в начале марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил, что глава государства обратится к парламенту между 23 февраля и 10 марта, передает ТАСС.

Мы не можем этого исключать, — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что Путин может выступить с посланием в период между 23 февраля и 8 марта. По информации издания, одними из центральных тем обращения главы государства могут стать цели спецоперации, суверенитет страны, социально-экономическое развитие и семейные ценности.

По словам одного из собеседников газеты, скорее всего, Путин расскажет о достигнутых результатах в ходе СВО. При этом он вряд ли назовет сроки окончания спецоперации, добавил источник.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Путин в ходе визита в страну может обсудить с турекцким лидером дорожную карту Москвы по созданию газового хаба. В Анкаре подчеркнули, что этот проект станет одной из главных тем энергетической повестки предстоящих переговоров.