В Госдуме указали на раскол в Европе из-за Палестины Депутат Журавлев: в Европе наблюдается раскол из-за признания Палестины

В Европе наблюдается раскол из-за позиции Норвегии и Испании по Палестине, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что Палестина заслужила быть признанной суверенным государством. Он обратил внимание, что такого мнения придерживается большинство стран в ООН.

Нас это должно только радовать — хотя бы по этому вопросу Европа ожидаемо раскалывается на несколько противоборствующих частей. Палестина, безусловно, заслужила того, чтобы быть суверенным государством, и это признает, между прочим, большинство стран в ООН, — отметил Журавлев.

По его словам, «незыблемый фронт» Запада до этого был полностью на израильской стороне, но единство пало. Как подчеркнул депутат, это предсказуемо, так как Европа постепенно становится арабской и мусульманской. Парламентарий напомнил, что прокурором Международного уголовного суда в том числе является Карим Хан. Журавлев добавил, что вряд ли позиция по Палестине напрямую поможет разрешить конфликт, но точно сделает его интереснее с политической точки зрения.

Министерство иностранных дел Иордании ранее выступило с поддержкой решения Ирландии, Испании и Норвегии о признании палестинского государства. Глава ведомства Айман ас-Сафади отметил, что это станет важным шагом на пути к миру.