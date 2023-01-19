В Госдуме предложили новый способ использования имущества релокантов Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила использовать имущество релокантов для поддержки сирот

Фото: shutterstock

Имущество россиян, которые покинули страну, предложили использовать для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. С такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово, что власти не отступят от решения указанной задачи до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели, передает ТАСС.

Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке, — заявила Кузнецова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Позднее журналисты РБК передавали, что правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает передачу конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях вещей для гуманитарных и оборонных целей в Минобороны или в МЧС. Отмечается, что изменения предлагается внести в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. В настоящее время конфискованные вещи, согласно закону, подлежат уничтожению.