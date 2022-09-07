В Госдуме ответили польскому военному на слова о войне с Россией Депутат Госдумы Белик: заявления Польши о войне с Россией служат оправданием внутренней политики

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Дмитрий Белик

Заявления заместителя министра обороны Польши Марцина Оцепы о предстоящей в недалеком будущем войне с Россией нужны для оправдания действий по наращиванию численности вооруженных сил и их перевооружения, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он считает, что антироссийская риторика для коллективного Запада стала своеобразным мейнстримом, и здесь совсем необязательно говорить о прямом столкновении.

Заявления же министра обороны Польши очень хороши для оправдания действий по наращиванию численности вооруженных сил, перевооружения и финансирования в этом направлении, и на все вопросы населения, в том числе об энергетическом кризисе или внутренних проблемах, всегда можно ответить: «Есть риск войны с Россией, так что мы готовимся», — заявил Белик.

По его мнению, заместитель министра обороны Польши справедливо заметил, что все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине. Поэтому западные страны сейчас заняли своего рода выжидательную позицию и с тревогой следят за происходящим, подчеркнул парламентарий.

Фактически Польша уже вступила в конфликт с нашей страной, но это не прямая конфронтация, а действия чужими руками и на чужой территории, — резюмировал он.

Ранее Оцепа заявил, что Польша высоко оценивает риск войны с Россией в промежутке от 3 до 10 лет. Он добавил, что, в связи с этим Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее.