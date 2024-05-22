В Госдуме объяснили, почему Запад не признает Крым российским Депутат Журавлев: признание Крыма частью РФ подтвердит претензии к НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севастополь, Крым

Запад не хочет признавать новые регионы, в том числе Крым, частью России, так как в таком случае придется согласиться с претензиями российского руководства к НАТО и его расширению на Восток, высказался в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Западу в этой ситуации придется смириться с тем, что Россия просто возвращала собственные территории.

Запад не признает новые регионы России лишь потому, что в таком случае придется согласиться с тем, что все претензии российского руководства к НАТО и его расширению на восток обоснованы и логичны. Получится, что мы, как и заявляли, просто возвращаем собственные территории, которые были отняты у России в результате несправедливого и варварского разделения СССР, — пояснил парламентарий.

Журавлев добавил, что Россию не сильно волнует факт признания Западом этих территорий. Он отметил, что делегации иностранных парламентариев свободно приезжают в Крым. Депутат напомнил, что когда-то США не признавали Прибалтику советской, но это не мешало ей развиваться и процветать.

Французский журналист Жером Гарро ранее заявил, что курорты Крымского полуострова пользуются популярностью среди россиян, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине. Корреспондент отметил, что отдых в Крыму имеет большую доступность для жителей страны по сравнению с путешествиями в Турцию и Таиланд.