Во Франции удивились желанию россиян отдыхать в Крыму LCI: россияне предпочитают курортам Турции, Таиланда и Кубани отдых в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курорты Крымского полуострова пользуются популярностью среди россиян несмотря на проведение военной операции на Украине, признал корреспондент LCI Жером Гарро в эфире телеканала, вещая с Красной площади. Журналист отметил, что отдых в Крыму имеет большую доступность для жителей страны по сравнению с путешествиями в Турцию и Таиланд.

Удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров, — сказал он.

Гарро отметил, что крымские курорты доступнее отдыха в Турции и Таиланде, а также «объективно красивее», чем туристические базы Краснодарского края, По его мнению, за счет этого россияне делают выбор в пользу отдыха на полуострове.

Корреспондент LCI также нашел удивительным тот факт, что некоторые россияне предпочитают добираться до полуострова на собственном транспорте через новые регионы. Он отметил, что туристы ездят «по дороге, по которой идут поставки военной техники», но «народ это не пугает».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил, что туристы еще могут забронировать интересные направления перед летним отпуском, но им стоит поспешить с выбором. По его словам, иначе путешественники рискуют упустить интересные акции.