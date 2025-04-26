В Госдуме объяснили, как освобождение Курской области ударит по Зеленскому Депутат Журавлев: освобождение Курской области ослабит Украину на переговорах

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Освобождение Курской области Вооруженными силами России ударит по позиции президента Украины Владимира Зеленского, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что политик собирался создать в приграничном регионе плацдарм, чтобы использовать его как козырь на переговорах. Однако в конечном итоге украинский лидер остался ни с чем, считает Журавлев.

Этот приграничный плацдарм Зеленский собирался использовать как козырь на переговорах, пытался бы обменять его на что-то, выторговать более приемлемые для себя условия. Сейчас этих выигрышных карт у него в руках не осталось. Киевскому режиму нечем крыть — одни только военные неудачи, и это сразу ослабляет его переговорную позицию, — сказал депутат.

Он также предположил, что российские войска могли осознанно «не торопиться» с освобождением Курской области. По мнению Журавлева, таким образом они вынуждали противника оттягивать силы с других направлений.

Ведь фронт с украинской стороны за счет этой авантюры то и дело рвался, а в эти дыры тут же проникали наши штурмовые отряды. Отличное известие и с точки зрения дипломатической, — заключил парламентарий.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, противнику не удалось создать там стратегический плацдарм и сорвать наступление ВС РФ в Донбассе.