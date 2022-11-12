В Европе арестовали до 280 тысяч тонн минеральных удобрений из России Замглавы МИД Вершинин сообщил о 280 тысячах тонн арестованных в ЕС минеральных удобрений из РФ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

К настоящему моменту в европейских портах арестовано до 280 тысяч тонн минеральных удобрений из России. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Он озвучил данную информацию по итогам переговоров между Россией и ООН, которые состоялись в пятницу, 11 ноября, передает РИА Новости.

В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тысяч тонн, — заявил Вершинин.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва, учитывая сложившуюся ситуацию, предлагает безвозмездно передать арестованные удобрения в беднейшие страны. Прежде всего речь идет об африканских государствах.

Россия высказалась о возможности безвозмездной отдачи арестованных удобрений, добавил Вершинин, однако в рамках решения этого вопроса пока сделано либо мало что, либо вообще ничего.

Ранее замглавы МИД отметил, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки. По его словам, Москва будет учитывать, в том числе, «факт терактов в Крыму и Севастополе, которые были инициированы Киевом».

Также Вершинин заметил, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы». Он отметил, что, по оценке России, основанной на информации ООН, судна в первую очередь направляются в страны Евросоюза и Турцию.