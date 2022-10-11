Названа дата появления закона о запрете на выезд из России для запасников Госсовет Крыма: законопроект о запрете на выезд из РФ для граждан на воинском учете будет готов 12 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о запрете на выезд из России для граждан, состоящим на воинском учете, будет готов 12 октября, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов. Также, по его словам, документ предполагает включение в реестр иноагентов тех лиц, которые в нарушение данного закона покинули РФ или подписали документ, напрямую дискредитирующий действия государства.

Изменения предполагаются в трех законах. Мобилизационной подготовки и мобилизации — будет установлено четкое требование к лицам, состоящим на воинском учете, о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. Текст документа будет готов к завтрашнему дню и будет в распоряжении сенатора от Республики Крым или депутатов Госдумы, — сказал Трофимов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу инициативы о запрете на выезд из РФ мужчин, состоящих на воинском учете в период мобилизации. Так он прокомментировал соответствующее предложение председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

При этом идею крымских парламентариев поддержал депутат Госдумы Константин Затулин. Он считает, что во время мобилизации границы должны быть закрыты. По его словам, те, кто сейчас стоит в очереди в военкомат и идет служить, видят, как их ровесники уезжают из страны. Это плохо сказывается на мотивации мобилизованных.