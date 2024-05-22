«Слабак и трус»: Миронов ответил на радость Блинкена после гибели Раиси Глава СРЗП Миронов: реакцией на смерть Раиси Блинкен проявил себя как трус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Госсекретарь США Энтони Блинкен проявил себя как слабак и трус, когда отреагировал на гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, высказался в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Глава фракции отметил, что сначала американский политик выразил свои соболезнования, но потом быстро сменил позицию.

Хамство, чванство и зашкаливающее чувство собственного величия — это давний диагноз любой администрации США и власть имущих в Америке. Удивило то, что Госдеп сначала выразил соболезнования в связи с гибелью людей в этой авиакатастрофе. Но потом под нажимом «ястребов» в сенате Блинкен дрогнул и быстро сдал назад. Слабак и трус, — пояснил Миронов.

Лидер СРЗП добавил, что иранскому народу не нужны никакие соболезнования Вашингтона. По его мнению, Ирану просто хочется, чтобы США не мешали им жить. Миронов отметил, что для этого они готовы сражаться до смерти, как сделал и Раиси.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что заявления Блинкена о гибели Раиси говорят о деградации целой нации. По его мнению, слова американского политика являются подтверждением того, что недружественные России колониальные державы всегда проводили границу между «белыми господами» и остальным миром.