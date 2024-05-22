«Пляска на похоронах»: в Госдуме разнесли заявление Блинкена о смерти Раиси Депутат Толмачев: слова Блинкена о смерти Раиси говорят о деградации США

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с разбившимся в авиакатастрофе иранским лидером Ибрахимом Раиси

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси говорят о деградации целой нации, высказался в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, слова американского политика являются подтверждением того, что недружественные России колониальные державы всегда проводили границу между «белыми господами» и остальным миром.

Все чаще первые лица западных стран позволяют себе «пляски на похоронах». Как это называется? Скотство. <...> Они всегда проводили границу между «белыми господами», то есть собой, и всеми остальными, даже не считая их за людей. Заявления Блинкена — очередное подтверждение этого тезиса. Грустно видеть, как деградирует целая нация, — отметил депутат.

По словам парламентария, трагедии, которые происходят за пределами стран, позиционирующих себя «властителями мира», не интересуют западных политиков. Как уточнил Толмачев, на Западе забыли, что в христианстве гордыня является смертным грехом.

Эта звездная болезнь, которую в Вашингтоне называют «американской исключительностью», проявляется буквально во всем. В этот раз госсекретарь США в совершенно хамской форме отказался приносить соболезнования в связи со смертью президента Ирана. Можно быть врагами, но есть вещи, которые неприлично делать в подобных условиях, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что такое поведение американцев не стало сюрпризом для России. Депутат подчеркнул, что россияне не такие и это видят друзья страны. По его словам, в РФ умеют искренне сопереживать чужой боли.

Ранее Блинкен положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир теперь лучше, когда президент Ирана мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от гибели Раиси в авиакатастрофе. Он заявил, что Вашингтон не оплакивает смерть иранского лидера и не стал бы объявлять минуту молчания в память о нем, как это сделали в ООН.