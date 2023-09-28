Штрафы за неявку в военкомат вырастут в 10 раз Штраф за неявку в военкомат составит 30 тысяч рублей с 1 октября

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Максимальная сумма штрафа за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с 1 октября 2023 года в России достигнет 30 тысяч рублей, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Сейчас сумма штрафов за неявку варьируется от 500 до трех тысяч рублей.

С 1 октября размеры взысканий будут существенно подняты — они составят от 10 до 30 тысяч рублей. Таким образом максимальное наказание увеличится в десятикратном размере.

Вместе с тем, вводятся штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. За такое нарушение должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

Ранее Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии ефрейтора Сергея Махкамова за уклонение от военной службы без уважительной причины. В пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда заявили, что он должен был явиться в военкомат в мае 2022 года, однако посетил его лишь в июле 2023 года.

В сентябре военный гарнизонный суд в городе Владикавказе впервые признал женщину-военнослужащую, ефрейтора Мадину Кабалоеву, виновной в уклонении от мобилизации. Кабалоевой предъявлены обвинения согласно ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, которые касаются неявки на военную службу без уважительных причин в период мобилизации или вооруженного конфликта. Женщине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.