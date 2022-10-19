«Руки развязаны»: депутат о введении военного положения Депутат Госдумы Соболев: введение военного положения «развяжет руки» ВС России

Все произошедшие 19 октября события, включающие введение военного положения в новых субъектах России, необходимы для того, чтобы покончить с ограничениями в рамках спецоперации и «развязать руки российским Вооруженным силам», предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, набор в ряды российской армии жителей присоединенных к РФ территорий будет происходить с «приравниванием их к военнослужащим» России.

Тут надо понимать, что все произошедшие сегодня события, призваны покончить с ограничениями в рамках СВО и развязать руки нашим Вооруженным силам, чтобы начать отвечать на обстрелы наших приграничных территорий, как положено. Если говорить о наборе в ряды вооруженных сил граждан из новых регионов РФ, то это, конечно, будет происходить, с приравниваем их к военнослужащим РФ, со всеми выплатами и соцгарантиями, — заявил Соболев.

При этом парламентарий отметил, что основную ставку сделают на военнослужащих, призванных из России и проходящих подготовку в учебных центрах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Глава государства отметил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал этот режим. При этом президент подчеркнул, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.