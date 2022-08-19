«Россия — бельмо на глазу»: в Совфеде призвали готовиться к войне с Западом Сенатор Цеков призвал готовиться к войне с Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны готовятся к войне с РФ с момента распада СССР, рассказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, «они считали, что победили, но хотели добить Россию, взорвать ее изнутри» через «фонды свободы слова и парламентаризма и воспитание прозападной элиты», поэтому в заявлении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о планах Запада начать боевые действия против РФ нет ничего удивительного. Сенатор подчеркнул, что РФ стоит готовиться к войне с Западом, несмотря на крайне низкую — меньше 1% — ее вероятность в силу наличия у Москвы ядерного оружия.

Запад готовится к войне с Россией с момента разрушения СССР, они считали, что победили, но надо было добить Россию до конца. В РФ ринулись фонды свободы слова, парламентаризма, прав человека и т. д. Задача была — воспитать часть политической элиты в антироссийском и прозападном ключе. Но у них ничего не получилось. <...> Мы должны готовиться к войне с Западом, что он ее развяжет. Их сдерживает ядерное оружие, именно это, но они готовятся, — отметил Цеков.

По его словам, руководители западных государств «не очень умные», особенно в Британии, где «дурак на дураке и дураком погоняет. Они думают, что ядерная война не про них, но РФ как государство желают уничтожить, для них Россия — как бельмо на глазу».

К войне с Западом мы должны готовиться, готовиться к тому, что они эту войну развяжут. Их сдерживает ядерное оружие, именно это, но они готовятся. Они рассчитывают на многое... что что-то сложится, получится [внутри России]. Их, прежде всего, сдерживает сила армии России, так как могут и от обычного вооружения получить оплеуху. Но войны не будет. Вероятность начала войны даже не 1%, а гораздо меньше, — подытожил сенатор.

Западные страны балансируют на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. Он отметил, что Запад использует спецоперацию как предлог для проведения антироссийской политики. По его словам, Россия на Украине ведет борьбу именно с марионеточным режимом в Киеве, а «главным бенефициаром его разгрома» станет украинский народ.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности.