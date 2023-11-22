Путин сообщил об отправке первых судов с бесплатным зерном из РФ в Африку

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Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, Москва продолжает выполнять все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно, — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственных продуктов. По его словам, Москва сохраняет позиции, несмотря на нарастающую турбулентность на рынках.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Москва поставит в Африку до конца 2023 года до 200 тысяч тонн российской пшеницы. По его словам, поставки будут происходить на безвозмездной основе.

В начале августа Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.