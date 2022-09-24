Путин: российские народы формируют культурное богатство страны

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Президент РФ Владимир Путин

Народы, проживающие на территории России, формируют ее культурное и этническое многообразие, что является истинным богатством страны, заявил президент Владимир Путин на Международном форуме «Христианство на Кавказе: традиции и современность». Приветствуя организаторов, участников и гостей, он выразил уверенность, что мероприятие пройдет в творческом и конструктивном ключе, сообщается на сайте Кремля.

В России на протяжении многих веков в мире и согласии живут представители около двухсот национальностей. Их язык, религия, хозяйственный уклад являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство нашей страны, которым мы искренне гордимся и дорожим, — отметил президент в послании.

Форум приурочен к 1100-летию крещения Алании. По словам Путина, это важная и знаменательная дата как в истории регионов Северного Кавказа, так и все страны. Президент добавил, что для народов древней Алании христианство стало мощной созидательной, консолидирующей силой, способствовало формированию высоких духовных, нравственных ценностей, которые передаются из поколения в поколение.