Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства, — сказано в законе.

Соглашение остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие. Также в рамках соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.

Соглашение о взаимном признании виз 19 июня 2020 года подписали главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, 10 декабря того же года оно было ратифицировано президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Договор подразумевает, что граждане третьих стран с визами одной из стран — участниц соглашения получат право въезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолёте или на автомобиле по одной из основных дорог. При этом обе страны вправе отказать таким лицам во въезде.