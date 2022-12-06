Путин поставил новую задачу по развитию ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины Путин поручил создать антикоррупционные структуры в новых регионах РФ

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Владимир Путин

Владимир Путин поручил властям обеспечить создание подразделений по профилактике коррупции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Президент РФ также поручил сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Указ «Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы <...>» на новых территориях РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, — говорится в документе.

Указ также предполагает, что в течение месяца кабмин должен определить источники финансирования выплат чиновникам, замещавшим государственные и муниципальные должности в новых регионах до их вступления в РФ.

На прошлой неделе Путин поставил задачу в максимально сжатые сроки внедрить четыре новых региона в судебную систему государства. Выступая 29 ноября на Всероссийском съезде судей, президент подчеркнул, что права и свободы всех россиян незыблемы и гарантированы Конституцией.

Жители новых регионов, проголосовавшие за вхождение в состав РФ, должны почувствовать преимущества жизни в стране и «основательно закрепиться» в ее действительности, подчеркивал Путин на встрече с молодыми учеными 1 декабря. Глава государства обращал внимание, что перед властями также стоит задача интеграции новых субъектов в научную и образовательную среды.