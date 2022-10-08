Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту

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Президент России Владимир Путин после ЧП на Крымском мосту поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев. Последние двое уже выехали на место происшествия, передает РИА Новости.

Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, — подчеркнул представитель Кремля.

Взрыв произошел в субботу утром. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что имел место подрыв автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета частично обрушились. Местные власти сообщили, что пострадавших, по имеющейся информации, нет.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту после случившегося там ЧП. Специальные места появились в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна. Вскоре там планируют развернуть полевые кухни и установить туалеты.