Путин и Эрдоган обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 10 октября.

Затронуты <...> отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях. Контакты лидеров двух стран будут продолжены, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что лидеры обсудили меры по предотвращению роста напряженности на Ближнем Востоке в связи с обострившимся конфликтом Израиля и Палестины. Эрдоган пообещал Путину приложить усилия для обеспечения спокойствия между двумя государствами.

В свою очередь издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщило о намерении Эрдогана вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. Для достижения цели по деэскалации вооруженного конфликта турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта, уточнило издание.

Также Эрдоган выражал мнение о том, что политика Тель-Авива, которая игнорирует права палестинского народа, может угрожать самому Израилю. По словам турецкого лидера, события в секторе Газа доказывают это.