«Превзошел себя»: в ГД ответили Зеленскому на обвинения в ударе по Донецку Депутат ГД Журова: обвинивший Россию в ударе по Донецку Зеленский превзошел себя

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ранее делал немало абсурдных заявлений, но, обвиняя российские войска в ударах по Донецку, превзошел себя, сказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала опубликованное Зеленским накануне обращение к согражданам. Парламентарий предположила, что заявление украинского лидера было рассчитано прежде всего на Запад.

По мнению Зеленского выходит, что мы начали бомбить собственные города? Украинский президент, конечно, делал много странных и абсурдных заявлений, но здесь он превзошел сам себя. Это какая-то пропагандистская история для Запада, так как многие обыватели, полагаю, не разбираются в том, где находится Донецк, — сказала Журова.

Она удивилась тому, что сотрудники офиса президента не проконтролировали текст обращения и позволили его опубликовать. Она назвала слова Зеленского лицемерием, а также вспомнила высказывание пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят».

Видимо, Зеленский уже опустился до подобных тезисов и реализует их в реальной жизни, — заключила Журова.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек и еще 25, в том числе двое подростков, получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Группировка ВСУ «Таврия», как и Зеленский, не признала вину — ее пресс-служба «ответственно заявила», что по рынку в Донецке военные не стреляли.