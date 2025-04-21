«Ответить им тем же»: Путин о восстановлении Донбасса и Новороссии Путин: Россия должна вернуть моральный долг жителям новых регионов

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Жители Донбасса и Новороссии проявили решимость в возвращении на историческую родину, и теперь Россия должна ответить им заботой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. Он также назвал восстановление этих регионов сложным, но постепенно продвигающимся процессом.

Нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять. Особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. И, конечно, мы должны ответить им тем же, поддержать их. Решать те задачи, которые стоят перед территориями и которые накапливались десятилетиями, — указал глава государства.

Путин также сообщил, что для восстановления Донбасса и Новороссии сверстана «огромная программа». По его словам, «важно» все намеченные ресурсы реализовывать должным образом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после победы в СВО начнется сложный этап восстановления. По его словам, уже сейчас выстраиваются мастер-планы и генпланы обустройства городов региона.

По его словам, когда участники СВО вернутся с фронта, у них будет повышенный запрос к чиновникам. Пушилин добавил, что надо быть готовыми дать им разъяснение, «за что воюем» и относительно того, как будет развиваться регион.