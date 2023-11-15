«Не ставят на проигравших»: в ГД объяснили отказ США финансировать Украину Депутат ГД Новиков: США больше не намерены поддерживать Украину

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Большинство республиканцев и демократов в Конгрессе США готовы продолжать оказывать поддержку Израилю, но ситуация с помощью для Украины обстоит иначе, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, часть американских политиков не намерены продолжать поддерживать Киев и вместо этого предлагают направить средства на нужды самих Соединенных Штатов.

До сих пор шла дискуссия по поводу финансирования Украины и Израиля Соединенными Штатами. Идет жесткая полемика, часть политиков не намерены и дальше поддерживать режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Тем самым они хотят заручиться поддержкой раздраженных обывателей, чьи деньги идут на сторону. К тому же, ни для кого не секрет, что контрнаступление ВСУ идет далеко не лучшим образом, а в США не ставят на проигравших, — заявил депутат.

В Вашингтоне исходят из того, что Зеленский «уже никуда не денется» от них, предположил Новиков. По его словам, сокращение поддержки не отразится на взаимоотношениях стран, так как Киев находится в конфронтации с Россией.

Ранее CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден готов подписать проект закона о временном финансировании работы правительства, если документ поддержат в сенате. План госфинансирования, который не предусматривает помощь Украине и Израилю, уже одобрила палата представителей.