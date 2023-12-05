«Нам не страшно»: в ГД ответили на призыв офицера США убивать всех русских Депутат Бородай заявил, что российских солдат не испугают слова генерала Милли

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине давно используют тактику террора и запугивания против населения России, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Так он прокомментировал заявление американского генерала Марка Милли, который призвал украинских военных заставить бояться каждого солдата ВС РФ того, что ночью ему «перережут горло». Парламентарий заявил, что российские военнослужащие не испугаются и продолжат бороться с террором.

Современная Украина — это террористическая организация, они давно используют тактику террора и запугивания. Тут мы видим, что офицер США поддерживает подобное и практически призывает украинскую армию совершать террористические акты. Бороться против этого тяжело, не всегда удается предотвратить террористические действия даже при эффективно работающих спецслужбах. Нам не страшно, и мы не испугаемся. Мы просто должны уничтожать источник террористической деятельности, это самая лучшая профилактика терроризма, — рассказал Бородай.

Ранее военкор Александр Коц, комментируя слова генерала США Марка Милли заявил, что сверхзадачей США в отношении России является попытка рассорить страну со всеми соседями «на века вечные». Он пояснил, что по этой причине американцы пытаются всячески «демонизировать и расчеловечивать» россиян.