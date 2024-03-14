«На Шольца и Сунака посмотри»: депутат Журавлев о жалобах Столтенберга Депутат ГД Журавлев указал генсеку НАТО на неизбираемость Шольца и Сунака

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности честных и свободных выборов в России, хотя они еще даже не состоялись, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что в западных «колыбелях демократии» у власти стоят вовсе не те люди, которые прошли хотя бы всенародное голосование. По словам депутата, в их числе канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В Германии, к примеру, это Шольц, партия которого едва набирает 10%, а в Великобритании — Сунак, за которого и вовсе были лишь чуть больше сотни однопартийцев, население никто и не спрашивал. Пусть на них посмотрит. Главное, чтобы придерживались нужной риторики, были лояльны США, за ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), против России — это, очевидно, и означает сейчас на Западе демократия, которая, конечно, не имеет ничего общего с общепризнанным значением этого слова, — заявил Журавлев.

Народный избранник подчеркнул, что такой политический строй является авторитарным. По его словам, Запад насаждает эту модель власти по всему миру, не останавливаясь ни перед чем. С этой целью в разных странах организуются «кровавые бунты» и «цветные революции», указал он.

Стремятся повсюду сунуть своих марионеток, которые рта не смели бы раскрыть без приказа из Берлина, Лондона или Вашингтона. А если не удается, немедленно объявляют эти государства несвободными и несправедливыми. Что, впрочем, на мой взгляд, сейчас не иначе, как знак качества, — признался Журавлев.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиян не должно беспокоить, признают ли в Европе результаты выборов президента в России. Главное, чтобы с итогами голосования согласились сами граждане страны, подчеркнул он.