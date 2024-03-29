«На грани большого бунта»: депутат о риске межэтнической бойни в России Депутат Журавлев не исключил, что Россия столкнется с «межэтнической бойней»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России может случиться межэтническая бойня на фоне бесконтрольного наплыва мигрантов, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, местное население высказывает недовольство и где-то собираются народные дружины, чтобы противостоять этнической преступности. Парламентарий считает, что стране необходимо наводить порядок в области миграционной политики.

То, что сейчас происходит в России с бесконтрольным наплывом мигрантов, — это только первые ласточки. Местное население практически повсюду недовольно, и кое-где уже собираются народные дружины, чтобы противостоять этнической преступности. Это уже на грани большого бунта. <...> Можно, конечно, продолжать в том же духе, закрывая глаза на происходящие процессы, но в итоге можем получить настоящую межэтническую бойню в российских городах, — сказал Журавлев.

Он отметил, что Запад пытается расшатать межнациональные и этнонациональные отношения в РФ. Как подчеркнул депутат, этой проблемой надо заниматься профессионально и всеобъемлюще. Журавлев считает, что приговор в отношении исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не успокоит народ.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что вероятность погромов против мигрантов в России исключена, поскольку неотвратимость наказания за такие действия известна всем. По его словам, «горячие головы», которые сейчас призывают к организации таких погромов, как правило, находятся за пределами страны. Иванников уверен, что никто из россиян осознанно не готов пойти на это преступление.