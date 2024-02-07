Москва пообещала ответ на наращивание военной активности НАТО Захарова: Россия примет адекватные меры защиты от наращивания потенциала НАТО

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Россия примет адекватные меры для купирования угроз своей национальной безопасности из-за наращивания военного потенциала НАТО у границ РФ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала предстоящие в марте военные учения Альянса Nordic Response, которые пройдут в северной части Норвегии, Финляндии и Швеции с участием свыше 20 тысяч военнослужащих из 14 государств.

Наша страна не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, будет принимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности, — сказала дипломат.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев назвал целью крупнейших учений НАТО на границе с Россией нагнетание обстановки и демонстрацию силы. Перенджиев выразил опасения, что страны НАТО могут вступить в противоборство с Россией за Арктическую зону. Эксперт допустил, что натовские войска могут перекинуться на северо-западные широты Калининградской области с Балтийского моря.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что масштабными учениями с участием Швеции НАТО пытается взять Россию «на испуг». При этом, по его словам, получается у Блока «не страшно». Однако, обращает внимание он, если сам Альянс решил провести учения такого уровня, значит, «они реально чего-то опасаются», заявил Медведев.