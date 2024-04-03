Мишустин рассказал, для чего нужны налоги в обществе Мишустин: налоги должны сокращать неравенство в обществе и в развитии регионов

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Михаил Мишустин

Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, для этого нужно учитывать уровень доходов граждан.

Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет серьезных обсуждений в парламенте по изменениям в налоговой системе. Российский лидер отметил, что эта тема вызывает много споров, поэтому к ее решению нужно подходить аккуратно.

Ранее стало известно, что правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Отмечается, что снижения начальной ставки НДФЛ (13%) среди рассматриваемых мер нет.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что первый шаг на пути к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения сделан. Он объяснил, что с 1 января подоходный налог увеличили с 13% до 15% для зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.