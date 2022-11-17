МИД РФ: посольство России в Польше забросали файерами и коктейлями Молотова

Фото: shutterstock

В ночь на 17 ноября неизвестные дважды попытались атаковать здание посольства России в Варшаве, заявил в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, злоумышленники закидывали файеры и бутылки с горючим веществом на территорию посольства, однако полиция не обращала на них внимание. Что происходило дальше, Нечаев не рассказал.

В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников, — подчеркнул он.

По мнению Нечаева, данный эпизод свидетельствует о грубом нарушении Польшей обязательств по защите диппредставительств других стран от вторжения и нанесения ущерба. Россия в связи с этим выражает тревогу, добавил он.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.