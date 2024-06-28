«Лишить противника глаз»: депутат предложил способ борьбы с ударами по РФ Депутат Журавлев: для борьбы с ударами по РФ следует сбивать американские БПЛА

Вооруженные силы Украины можно лишить возможности наносить удары по территории России, если сбивать над Черным морем американские беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают ВСУ разведданными, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что нужно только продумать конкретные детали по уничтожению дронов.

Если лишить противника глаз, он и не попадет никуда, следует только задуматься, как такие дроны сбивать, чьими руками и каким оружием — Россия ведь никогда не предпринимает необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что Минобороны РФ уже приняло решение жестко реагировать на появление над Черным морем американских разведывательных БПЛА. По его словам, очевидно, что именно они намечают цели для терактов, вроде тех, что случился на пляже в Севастополе. Более того, даже пусковыми установками ATACMS управляют специалисты из Пентагона, а не украинские военные, подчеркнул парламентарий.

Ранее сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что есть два варианта борьбы с атаками ВСУ на территорию России, наподобие той, что произошла в Севастополе — пассивный и агрессивный. По его словам, во втором случае ВС РФ должны закрыть небо над Черноморской акваторией и сбивать там беспилотники противника и его союзников.