Климов: покинувшие РФ из-за СВО могут попасть под закон об иноагентах Сенатор Климов: лица, «осуждавшие» Россию при выезде из страны после начала СВО, могут попасть под закон об иноагентах

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Покинувшие Россию после начала специальной военной операции (СВО) могут попасть под закон об иноагентах, заявил сенатор Андрей Климов, сообщает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о лицах, которые для въезда в другие страны подписывали какие-либо бумаги с «осуждением» СВО.

Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто, — сказал сенатор.

Он добавил, что такой человек не сможет претендовать «на какие-то должности, госзаказы и так далее».

Я бы не доверял им никакую работу в сфере государственной власти. Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах, — резюмировал Климов.

6 сентября Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов комика и шоумена Максима Галкина. В графе «Сведения об иностранных источниках» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

В свою очередь его супруга, Алла Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иностранных агентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».