Граничащим с зоной СВО регионам предложили списать бюджетные кредиты Миронов предложил списать бюджетные кредиты граничащим с зоной СВО регионам

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил списывать все долги по бюджетным кредитам регионам, которые находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении NEWS.ru.

В частности, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях, а также Республике Крым. По словам Миронова, в указанных регионах необходимо восстанавливать предприятия, объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

С учетом необходимости восстановления жилого фонда, предприятий и объектов социальной инфраструктуры в наиболее часто обстреливаемых националистами субъектах, предлагаю правительству рассмотреть возможность полностью списать долги по бюджетным кредитам в указанных регионах, — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что окончательный список таких регионов должно определить правительство РФ. Депутат также добавил, что партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает провести реструктуризацию или списание части долга по инфраструктурным кредитам российским субъектам, которые находятся на границе с зоной проведения специальной военной операции.

Депутат Александр Демин ранее заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может появиться номинация за организацию бизнеса в рамках национального предпринимательского конкурса «Бизнес-Успех». По его словам, федеральная премия для предпринимателей из Новороссии должна отражать качества бизнесменов, которые осознанно приходят работать в новые регионы. Демин также предложил предоставлять им бесплатные услуги в открытии новых точек и пиар-сопровождение бизнеса.