Депутат Госдумы заявил, что ВСУ атаковали Таганрог при пособничестве НАТО Депутат Госдумы Швыткин: ВСУ совершили террористическую атаку на тыловую сторону РФ

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Ударив по Таганрогу, ВСУ совершили террористическую атаку на тыловую сторону РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, эта операция была реализована при пособничестве и взаимодействии специалистов стран — членов НАТО.

На Таганрог была совершена террористическая атака, непосредственно на тыловую сторону нашей страны. <...> Уверен в том, что атака была совершена при пособничестве и взаимодействии специалистов со стороны стран блока НАТО, которые заинтересованы в эскалации напряженности и нанесении удара по тыловой зоне России, — сказал Швыткин.

Он отметил, что ракета, примененнная ВСУ для удара по Таганрогу, имеет большое количество поражающих элементов, ее дальность стрельбы может достигать 600 км. Швыткин добавил, что в 2013 году она была снята с вооружения ВСУ и отправлена на склады.

Кроме того, депутат заявил, что с учетом произошедшего перед ВС РФ стоит задача более четко с помощью космической и наземной разведки выявлять места нахождения различных ракетных комплексов ВСУ и уничтожать их.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В результате удара есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения, добавили в ведомстве.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва, прогремевшего в центре Таганрога, были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники.

Эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Повреждения получили здание музея, гаражи и хозяйственные постройки. В многоквартирном доме по соседству выбиты окна и рамы на третьем этаже.